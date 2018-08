Happy Birthday „Construction time again“

Das dritte Studioalbum von Depeche Mode ebnete den Weg des Erfolges. Die Band hatte mit Alan Wilder nicht nur einen ausgebildeten Musiker an ihrer Seite, sondern auch noch einen weiteren Songwriter. Heute vor 35 Jahren wurde das Album veröffentlicht.

Tracks:

Love, in Itself – 4:29

More Than a Party – 4:45

Pipeline – 5:54

Everything Counts – 4:19

Two Minute Warning – 4:13

Shame – 3:50

The Landscape is Changing – 4:47

Told You So – 4:24

And Then… – 4:34

Everything Counts (Reprise) – 0:55

Alle Songs wurden von Martin Gore geschrieben, bis auf Two Minute Warning und The Landscape is Changing, die Alan Wilder komponierte. Gore singt den Song Pipeline und die meisten Backing-Vocals. Dave Gahan alle anderen Songs.