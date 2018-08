Happy Release Day 12″ zu „Speak & Spell“ und „A Broken Frame“

Heute erscheinen die beiden hochwertigen 12″ Boxen zu den ersten beiden Depeche Mode Alben…

Sony Music plant alle Depeche Mode Singles in einer jeweiligen Album Box als 12″ Vinyl zu veröffentlichen. Den Anfang machen die Single aus dem Debütalbum „Speak And Spell“. Alle Songs wurden von den original Tapes neu gemastered und in den Abby Road Studios gemischt. Den Anfang machen Dreaming of Me, New Life und Just cant get enough. Dazu gibt es jeweils immer ein DIN A3 Poster. Der Inhalt der Speak & Spell im einzelnen…Die 12″ Singles enthält eine rare FlexiPop flexi-disc „Sometimes I Wish I Was Dead“ & „King of the Flies“ (Fad Gadget track); Dreaming Of Me 12″: „Dreaming of Me“ b/w „Ice Machine“; New Life 12″: „New Life (Remix)“ b/w „Shout! (Rio Mix)“; Just Can’t Get Enough 12″: „Just Can’t Get Enough (Schizo Mix)“ b/w „Any Second Now (Altered)“; und das original Single Poster und eine Download card.

Am 31. August erscheint dann auch schon die zweite Box zu „A Broken Frame“. Diese Box beinhaltet See You 12″: „See You (Extended Version)“ b/w „Now, This Is Fun (Extended Version)“; The Meaning Of Love 12″: „The Meaning Of Love (Fairly Odd Mix)“ b/w „Oberkorn (It’s A Small Town) (Development Mix)“; Leave In Silence 12″: „Leave In Silence (Longer)“ b/w „Further Excerpts From: My Secret Garden“ and „Leave In Silence (Quieter)“; original Single Poster reproduction und eine download card.