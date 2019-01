Sade Adu wurde am 16.01.1959 als Helen Folasade Adu in Nigeria geboren. Bis heute verkaufte sie über 50 Millionen Tonträger. Ihr erfolgreichster Song ist der 1984 erschienene Titel Smooth Operator ihres Debütalbums Diamond Life. Doch auch viele weitere Songs wie Your love is king, The sweetest taboo oder No Ordinary love sorgten für weltweiten Ruhm. Wir wünschen der Ausnahmekuenstlerin alles Liebe zu Ihrem heutigen 60. Geburtstag.

Continue Reading