Happy birthday Tyranny > For You <

Heute vor 28 Jahren am 24.01.1991 erschien eines der besten Alben der Musikgeschichte. „Tyranny > For You <“ der belgischen Elektro Pioniere Front 242. Unvergessen ist die erste Single Auskopplung „Tragedy > For You <„, zu der Anton Corbijn ein sensationelles Video drehte. Darüber hinaus bietet der Longplayer zahlreiche Perlen wie „Moldavia“, „Gripped by Fear“ oder „The untold“. Bis heute absolut zeitlos.

Tracks:

Sacrifice

Rhythm Of Time

Moldavia

Trigger 2 (Anatomy Of A Shot)

Gripped By Fear

Tragedy >For You<

The Untold

Neurobashing

Leitmotiv 136

Soul Manager

www.front242.com

Continue Reading