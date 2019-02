Happy Birthday ENJOY THE SILENCE

Heute vor 29 Jahren wurde zwar nicht der erfolgreichste, aber wohl populärste Song von Depeche Mode veröffentlicht. Mit verantwortlich dafür War einmal mehr das Cover Artwork von Anton Corbijn, der die Rose in einer puristischen Form stilisierte. Dieses Symbol ist auch noch heute noch das beliebteste unter den Depeche Mode Fans. Leider schaffte es „Enjoy The Silence“ nie auf den ersten Platz der deutschen Charts, da sich dort Sinead O‘ Connors Song „Nothing compares 2 U“ weigerte Platz zu machen.



Dabei gibt es so viel über „Enjoy The Silence“ zu berichten, wie z.B. die Geschichte über die Balladen-Version, die Martin dem Song zugedacht hatte. Glücklicher weise hatten Alan und Produzent Flood die Viel bessere Idee. Was könnten diese genialen Musiker auch noch heute für tolle Songs veröffentlichen. Sehr traurig, das Zwischen menschliche Beziehungen viel zu komplex sind, als das man sie ein Leben lang weiter führen kann. Jedenfalls nicht, wenn beide zu 100% ein Ziel vor Augen haben. Dabei ist es doch eigentlich ganz einfach… „All i ever wanted, All i ever needed….“