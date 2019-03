Beverly Hills, 90210 kommt zurück!

Jennie Garth, Brian Austin Green, Ian Ziering, Jason Priestley und Gabrielle Carteris

19 Jahre mussten Fans der Kultserie aus den 90ern auf diese Nachricht warten, doch nun ist es amtlich. Beverly Hills, 90210 kommt mit fast allen Darstellern der 90er zurück. Lediglich Shannon Doherty und Luke Perry (der in dieser Woche einen schweren Schlaganfall erlitt – wir wünschen Gute Besserung und hoffen auf eine vollständige Genesung) haben noch keine Zusage zur Neuauflage erteilt.

Es wird allerdings kein Remake, Spin Off oder eine offizielle Fortsetzung sein, sondern etwas ganz neues und eigenes. So Spielen

Jennie Garth, Brian Austin Green, Ian Ziering, Jason Priestley und Gabrielle Carteris nicht ihre Rollen Kelly, David, Steve, Brandon und Andrea, sondern sich selbst in einer überspritzten Version. In der sechsteiligen Serie versuchen die Schauspieler das Spin Off der Serie anzuleiern. Na mal sehen, ob das gut geht.

Was haltet ihr von dieser Idee?