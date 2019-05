30 Seconds to Mars in Mönchengladbach

Donnerstag: 15.08.19, Mönchengladbach, SparkassenPark. Am 15. August 2019 geben sich Thirty Seconds To Mars die Ehre und spielen im SparkassenPark Mönchengladbach ein exklusives Open-Air-Konzert. Bei dieser Band geht es nicht um die kleinen Dinge im Leben, sondern um den Mut zur großen Geste. Ihre Musik ist für Stadien geschrieben, die Texte oft spirituell und philosophisch. Die Alben folgen verschiedenen Konzepten und die Liveshows sind reine Spektakel. Ihr Stil setzt sich aus einer Vielzahl von Elementen aus Rock, Progressive und Electronica zusammen. Er steht in einer Tradition mit Künstlern wie Pink Floyd, The Cure, U2 oder Tool.

