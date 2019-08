Happy Birthday, Mr. Martin L. Gore

Heute wird einer der besten Songwriter unseres Planeten 58 Jahre alt. Martin Lee Gore wurde als Sohn von David und Pamela Gore in London geboren. Er wuchs in Dagenham auf, besuchte die Gesamtschule von Basildon, wo er mit Alison Moyet, Vince Clarke und Andy Fletcher in eine Klasse ging. Er spielte dort in einer Cricket-Mannschaft und wählte Deutsch als Hauptfach. Später fing er eine Ausbildung zum Bankkaufmann an, die er aber aufgrund des Erfolges seiner Band Depeche Mode nicht beendete. Der Rest ist Geschichte. Wir wünschen alles erdenklich Gute zum heutigen Geburtstag!

Continue Reading