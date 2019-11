Knapp drei Jahre nach seinem Tod erscheint ein neuer Song von George Michael namens „This is how“. Unterdessen machte Elton John mit dubiosen Aussagen zum Ableben George Michael auf sich aufmerksam. Angeblich soll der Wham Star sich nach Aussagen von Elton John sehr unwohl in seiner Hat als Homosexueller gefühlt haben. Dies wurde nun von seiner Schwester dementiert. George war sehr stolz darauf homosexuell zu sein und auch dazu zu stehen, erwiderte Melanie Panayiotou in einem Interview.

