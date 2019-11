SPARKS „Past Tense -Best of“

BMG veröffentlicht mit „Past Tense“: The Best Of Sparks eine karriereübergreifende Sammlung von 1967 Computer Girl (aufgenommen unter dem Namen Urban Renewal Project) bis 2017 Check Out Time 11AM (aus den Hippopotamus Sessions). Jeder Track wurde von Ron und Russell handverlesen, um die Ära der Sparks, aus der sie stammen, am besten zu verkörpern. Vorläufer des Art Rock, Erfinder des Synthie-Duos, Meister des New Wave Pop, Europop-Experten und Selbstrevisionisten, im 21. Jahrhundert waren sie Pioniere der elektronischen Oper, bevor sie 2017 das Pop-Meisterwerk Hippopotamus ablieferten.

„Past Tense – The Best Of Sparks“ erscheint als Deluxe-3CD im Digipak, Standard-Doppel-CD Edition und 3fach-Vinyl.