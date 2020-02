Happy Birthday "Barrel of a Gun"

Heute vor genau 20 Jahren wurde die erste Single aus dem Album „Ultra“ veröffentlicht. „Barrel of a Gun“ war damals das erste musikalische Lebenszeichen von Depeche Mode nachdem die Babd fast vor dem Aus stand. Das erklärt auch warum die brandneue Single „Where’s the Revolution“ mit nur zwei Tagen Vorlauf auch am 03. 02. veröffentlicht werden musste. Da hatte jemand eine nostalgische Idee, die sich wie der Vorschlaghammer durch die neuen Pressebilder zieht. Hoffentlich wird auf dem neuen Album auch musikalisch mal wieder so richtig der Hammer geschwungen, wie eben auch bei Barrel of a Gun.

Teilen mit: Facebook

WhatsApp

Skype

Telegram