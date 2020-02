Am 17.02.1993 erschien das legendäre Album „Boaphenia“ von Philip Boa and the Voodooclub. Neben der tollen Single „Love on sale“, die als Fortsetzung zu „Container Love“ in die Geschichte einging hat das Album weitere grandiose Songs wie „Hyperactive Cracker“ und „Master of Demona“ zu bieten. Hinzu kommt, das die erste Version in einem schwarzen CD Tray aufgeliefert wurde. Boa War seiner Zeit schon immer voraus und ist es noch.

