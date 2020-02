Happy Birthday, Daniel Miller!

Am Valentinstag, den 14.02. 1951 wurde #MuteRecords Label Chef, der das Leben von so vielen Menschen positiv beeinflusst hat geboren. Die Rede ist von #DanielMiller. Seine Eltern waren der Schauspieler Martin Miller und die Schauspielerin Hannah Norbert, die beide nach dem Anschluss Österreichs 1938 nach Großbritannien geflohen waren. Er wuchs im Künstlervorort Hampstead Garden auf und besuchte dort die King Alfred School. Bereits während seiner Schulzeit spielte er Gitarre und irritierte seine Bandkollegen mit der Beharrlichkeit, seinem Instrument neue Klänge entlocken zu wollen, indem er mit Sachen auf die Gitarre einschlug.

Zwischen 1968 und 1971 studierte er an der Guildford School of Art in Surrey Film und Fernsehen. Zu dieser Zeit interessierte er sich für die elektronische Musik des Krautrock und speziell die deutschen Bands Can, Faust, Neu! und Kraftwerk. In den 1970er Jahren arbeitete er als Disc Jockey in der Schweiz. Er beobachtete zunächst aus der Ferne die Punkszene in Großbritannien und prophezeite, dass der Synthesizer die Gitarre als ultimatives Instrument des Punk ablösen würde, da man mit diesem Instrument ohne musikalische Kenntnisse Klänge erzeugen könne.[1] 1977 kehrte er auf dem Höhepunkt des Punk nach London zurück und trat beim Fernsehsender ATV (Associated Television) eine Stelle als Schnittassistent an. Angetan von dem Do-it-yourself-Konzept einiger Punkbands beschloss Miller, selbstkomponierte elektronische Musik im Eigenverlag zu vermarkten. Er gründete das Independent-Label Mute Records und arbeitete im Laden von Rough Trade, die die Tonträger von Mute zunächst auch vertrieben.

Mit einem preiswerten Synthesizer vom Typ KORG 700S und einem Vierspur-Aufnahmegerät aufgenommen, veröffentlichte Miller am 1. Mai 1978 unter dem Namen The Normal die Single T.V.O.D. / Warm Leatherette(Katalognummer MUTE1). Auf der Rückseite des Schallplattencovers war seine Privatadresse abgedruckt. In dem Glauben, Mute Records sei ein auf Electropunk spezialisiertes Musiklabel sandten zahlreiche Künstler Demoaufnahmen an die Adresse. Zur gleichen Zeit veröffentlichte er mehrere Singles und ein Album unter dem Namen Silicon Teens. Die Silicon Teens stehen für Millers Bestreben, Coverversionen von Rock ’n’ Roll-Oldies mit Synthesizern zu instrumentieren. Bei den Aufnahmen lernte er mit EricRadcliffe einen Tontechniker und Musikstudiobesitzer (Blackwing Studios) kennen….

