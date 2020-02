Happy Birthday Kurt Cobain

Heute wäre Kurt Cobain 52 Jahre alt geworden. Nach seinem tragischen Tod am 5. April 1994 gibt es immer noch viele Fragen. Kürzlich tauchte auch ein neues Gerücht auf, das Cobain seinen Tod nur vorgetäuscht habe und nach Peru ausgewandert sei um dort als Straßenmusiker zu leben. Es gibt sogar ein Bild dazu. Erstmals meldete sich dann auch die übrigen Bandmitglieder dazu und entlarvten daß offensichtliche Double. Kurt spielt Gitarre mit links, der Musiker ist aber rechtshänder. In der Doku zu Kurt Cobains Tod ist der Privatdetektiv der festen Überzeugung, das Courteney Love für den Tod des Nirvana Frontmanns verantwortlich ist. Er zeigt eindrucksvoll viele ungeklärte Details auf, die die scheinbar geschmierte Polizei über 20 Jahre nach Cobains Tod immer noch nicht aufgeklärt hat. Kurt, wo immer Du bist, Come back as you are!

