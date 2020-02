Happy Birthday „Meat is murder“

Meat Is Murder ist das zweite Studioalbum der britischen Alternative-Rock-Band The Smiths. Es erschien im Februar 1985 und wurde zur einzigen Nummer-Eins-Platzierung in den britischen Charts, wo sich das Album 13 Wochen lang hielt. Es erreichte Chartplatz #110 in den Vereinigten Staaten.

Das Album Cover zeigt den amerikanischen Soldaten Michael Wynn während des Vietnam Krieges. Im original stand „make love not war“ auf seinem Stahlhelm.

No. Title Length 1. „The Headmaster Ritual“ 4:52 2. „Rusholme Ruffians“ 4:20 3. „I Want the One I Can’t Have“ 3:14 4. „What She Said“ 2:42 5. „That Joke Isn’t Funny Anymore“ 4:59 6. „Nowhere Fast“ 2:37 7. „Well I Wonder“ 4:00 8. „Barbarism Begins at Home“ 6:57 9. „Meat Is Murder“ 6:06

