Happy Birthday „Seven and the ragged Tiger“

Am 21.11.1983 erschien das dritte Studioalbum der englischen New Wave Band Duran Duran. Das Album war das letzte, das in Original Besetzung, bis zur vollständigen Reunion im Jahr 2004, aufgenommen wurde.

Der Longplayer war das erste und einzige Nummer 1 Album in den britischen Charts.

Die sieben des Titels steht für die 5 Bandmitglieder und deren zwei Manager. „The ragged Tiger“ steht für Erfolg, den die Band mit diesem Album auch weltweit erreichte.

Aus diesem Album wurden drei Singles veröffentlicht. „Union of the snake“, „The Reflex“ und „New moon on monday“.

