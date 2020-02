depechemode #narcos #netflix

Einer der beliebtesten Songs von Depeche Mode ist die neue Hintergrund Musik für die 2. NARCOS Staffel auf Netflix. Da es in der Serie, als auch in dem Song um Drogen geht. ist diese Symbiose augenscheinlich perfekt, doch absolute Genialität wird hier in Bild und Ton durch tolle Effekte in selbigen Kategorien erzeugt. Einer der besten Trailer, die je produziert wurden.

Teilen mit: Facebook

WhatsApp

Skype

Telegram