Pearl Jam: neues Album

Am 27. März 2020 erscheint das neue Studioalbum von Pearl Jam. Sieben Jahre nach ihrem letzten Album, ist das elfte Album ein sehr spannendes und düsteres Werk wie die Band verriet. Der erste Vorbote aus „Gigaton“ ist mit „Dance of the clairvoyants“ auch schon erschienen. Ein grandioser Ohrwurm mit tollen Melodien.

Tracklist:

01 “Who Ever Said”

02 “Superblood Wolfmoon”

03 “Dance Of The Clairvoyants”

04 “Quick Escape”

05 “Alright”

06 “Seven O’Clock”

07 “Never Destination”

08 “Take The Long Way”

09 “Buckle Up”

10 “Comes Then Goes”

11 “Retrograde”

12 “River Cross”

