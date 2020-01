VITAMIN C, täglich bitte!

Seit Jahren beschäftigen wir uns mit Gesundheit. Dabei geht es vor allem herauszufinden, was uns gesund hält und falls wir erkranken uns wieder gesund werden lässt. An allererster Stelle steht dort Vitamin C. Unser Immunsystem ernährt sich von Vitamin C. Um nicht zu erkranken ist es also empfehlenswert Vitamin C in großen Mengen zu sich zu nehmen. Das bedeutet ca. 500mg über den Tag verteilt. Zur Einschätzung: 100g einer Orange oder Zitrone enthält nur ca. 50mg an Vitamin C. Es ist also unmöglich seinen Vitamin C „Durst“ aus diesen Früchten zu stillen.

Der größte Vitamin C Lieferant ist die Acerola kirsche mit ca. 1700mg pro 100g. Auch in Paprika sind 150mg/ 100g enthalten. Ein weiterer Lieferant ist die Hagebutte mit 1250mg.

Bitte auch unbedingt natürliches Vitamin C verwenden. Hier empfiehlt es sich zu mischen. Von den Brausetabletten ist Abstand zu nehmen, da die dort enthaltene Ascorbinsäure im Labor hergestellt wird und vom Körper zwar wahrgenommen aber nicht verarbeitet werden kann. Ähnlich wie bei Light Produkten.

Obst Gehalt pro 100 Gramm Acerola 1.700 mg Hagebutten 1.250 mg Sanddornbeerensaft 265 mg Guave 273 mg SchwJohannesbeeren 177 mg Papaya 80 mg

