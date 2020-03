Aufforderung an die Regierung

Das ganze Land ist sich einig. Wir haben ein Problem mit dem Corona-Virus. Doch einer, Dr. med. Wolfgang Wodarg, Internist, Pneumologe, Sozialmediziner, Arzt für Hygiene und Umweltmedizin und langjähriger Leiter eines Gesundheitsamtes berichtet von etwas ganz anderem und greift dabei die beiden führenden Experten Prof. Dr. Christian Drosten und Lothar Wiehler (Leites des RKI) an. Ein Austausch mit ihm findet nicht statt, stattdessen wird er überall denunziert.

Deshalb fordern wir auf, das dem Volk die Wahrheit mitgeteilt wird. Die Spätfolgen des Einschlusses sind der Regierung natürlich überhaupt nicht bewusst, da sie ja auch nicht mal in der Lage sind, all denen die jetzt für uns alle arbeiten müssen, wie Ärzte, Pfleger, Verkäuferinnen etc eine direkte Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Teilen mit: Facebook

WhatsApp

Skype

Telegram