Sunroof (alias Daniel Miller und Gareth Jones) veröffentlichen ihr jüngstes Album „Electronic Music Improvisations Volume 2“. Es erscheint am 17. Februar 2023 in limitierter Auflage auf weißem Vinyl und digital über das Mute-Sublabel The Parallel Series of Mute.



Das Vorabstück „January #2“ kann man sich bereits hier ansehen: https://youtu.be/RSFLGkiHr1o