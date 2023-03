Depeche Mode: Eine Stimme aus der Vergangenheit

(Bild Anton Corbijn) Nicht nur musikalisch knüpfen Depeche Mode mit ihrer aktuellen Single „Ghosts again“ an ihrer Vergangenheit an, sondern auch wir haben in unserem Archiv ein Depeche Mode Interview mit Andy Fletcher gefunden, das wir euch nicht vorenthalten möchten. Das Interview fand im Oktober des Jahres 2006 zum Anlass der ersten und bisher einzigen Depeche Mode Best of Compilation statt. Auf Youtube könnt ihr den ersten Teil des Interviews im Original anhören.