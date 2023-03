Depeche Mode haben Eier! – My cosmos is mine Lyric-Video

Gestern wurde der zweite Song aus dem neuen Depeche Mode Album „Memento Mori“, das am 24.03.23 erscheint offiziell und überraschend veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um den Album Opener „My Cosmos is mine“. Teile des Songs kennt man schon länger, da dieser den Teaser zur Pressekonferenz einleitete. Der Song ist 100% komplett anders, als man ihn erwartet hatte. Aufgrund des Titels wollte man Rückschlüsse auf Song von Martins vergleichbare Nummern wie „Welcome to my world“ oder „My little universe“ schließen. Doch weit gefehlt. „My Cosmos is mine“ ist düster, sehr düster. Der schwärzeste Song, den Depeche Mode je gemacht haben. Rückschlüsse auf die Lyrics kann man natürlich in den Lockdowns der letzten Jahre begründen, denn jede Regierung in jedem Land griff in das Kosmos eines jeden Einzelnen von uns ein und so sollte das Leben niemals sein.

In einer freien und unabhängigen Welt muss jeder für sich alleine entscheiden dürfen. Andernfalls leben wir eben nicht in einer solchen freien Welt. Das Depeche Mode frei sind beweisen sie eindrucksvoll mit ihrem neuesten Werk. Das ist wirklich harte Kost und sehr gewöhnungsbedürftig, aber der Song erzielt sein Wirkung, auch wenn man hier erstmal kräftig schlucken muss. Hier wurde einiges an Sounds und Stimmen verarbeitet und mittels Effekten wie Reverbs oder Time-Pitsches ineinander kopiert. Mit den beiden offiziellen Songs und den bereits vor einigen wenigen Zuschauern live gespielten Songs „Wagging Tongue“ und „My favourite Stranger“ bekommt man schon einen sehr guten Einblick in das neue 15. Depeche Mode Studioalbum.

Hier könnt ihr euch ein Lyric-Video zum neuen Song ansehen: