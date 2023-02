Depeche Mode heute live beim San Remo Festival

DAVE Gahan und MARTIN Gore befinden sich jetzt auf einer Promotion Reise durch Europa. Heute, am 11.02.23 stellen sie ihre neue Single, die es leider immer noch nicht als physischen Tonträger gibt, zum allerersten mal live im italienischen Fernsehen vor.

Hier könnt ihr euch die Show heute Abend live ansehen: https://www.raiplay.it/programmi/festivaldisanremo

Die Termine sind eng getaktet, denn schon 3 Tage später spielen Depeche Mode in der französischen TV Show Taratta, welche am 14.02.23 ausgestrahlt wird, um weitere 5 Tage später, am 19.02.23 in München ein kleines Konzert zu geben, zu dem 400 Gäste Karten über den Radio Sender BR1 gewinnen können.

Hier könnt ihr euch für die Karten bewerben:

https://www.br.de/radio/bayern1/bayern-1-hautnah-depeche-mode-100.html

Beitragsbild: Anton Corbijn