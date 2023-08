Depeche Mode kommen nach Europa zurück

Am Wochenende haben Dave und Martin ihre letzten beiden Konzerte in Deutschland in Berlin gespielt. Am Freitag wurde bereits ein Hinweis auf neue Tourdaten veröffentlicht. Diese sind nun wie Folgt erschienen.

Depeche Mode kehren Anfang 2024 auf Memento Mori Tour nach Deutschland zurück | Alle Infos zum Ticket-Vorverkauf

Nach über zwei Millionen verkauften Tickets und restlos ausverkauften Konzerten in Nordamerika und Europa kehren Depeche Mode mit ihrer Memento Mori Tour 2024 nach Europa zurück. Das Winterkapitel beinhaltet 29 neue Termine, darunter Konzerte in Berlin, Hamburg, München und Köln.

Depeche Mode | Deutschland-Konzerte 2024

13.02.2024 | Berlin – Mercedes-Benz-Arena

15.02.2024 | Berlin – Mercedes-Benz-Arena

17.02.2024 | Hamburg – Barclays Arena

07.03.2024 | München – Olympiahalle

03.04.2024 | Köln – Lanxess Arena

05.04.2024 | Köln – Lanxess Arena

Die ersten Tickets für die sechs Depeche Mode Deutschland-Shows 2024 gibt es diese Woche in folgenden Presales:

Am Donnerstag, 13. Juli um 10 Uhr: MagentaMusik Prio Tickets – mehr Infos zum Telekom-Presale hier

Am Freitag, 14. Juli um 10 Uhr: Depeche Mode Tickets für alle im offiziellen Ticketmaster Presale – mehr Infos und weitere Presales hier