Depeche Mode: Neues zu Memento Mori

In unserem letzten Depeche Mode Artikel, in dem wir viele Details zum neuen Album bekannt gegeben haben, kamen diese Infos ausschließlich von Dave Gahan. Nun konnten wir noch mit Martin sprechen und dieser durfte uns noch einiges mehr verraten. Alle 12 Songs wurden im Verlauf der letzten drei Jahre geschrieben. Martin steuert 9 Songs zum Album bei und von Dave Gahan wird es drei neue Songs zu hören geben. Das erste Stück stammt aus dem Jahr 2019. Martin hat noch einige Songs mehr geschrieben, die dann als B-Seiten erscheinen werden. Als die Corona Pandemie die ganze Welt im Griff hatte, wollte Martin keine Lyrics verfassen. Also brachte er mal wieder ein instrumentales Solo E.P. namens The third chimpanzee heraus. Die Arbeit an diesem Werk begleitete Martin vor allem im ersten Pandemie Jahr 2020. Im Jahr 2021 machte er sich, konfrontiert mit immer länger anhaltenden Pandemie Phase daran Songs für ein neues Depeche Mode Album zu schreiben. Während dieser Zeit begleitete ihn das Buch „A Brave new world“ (zu deutsch (Schöne neue Welt) von Aldous Huxley „Die ganze Welt verliert aktiv Lebenszeit durch diese ganzen Lockdowns und ich wurde 60 Jahre alt im letzten Jahr. Das zerrte an meinen Nerven und irgendwann kam mir der Begriff Memento Mori zu Ohren. Ich recherchierte dazu, wie ich es immer getan habe, wenn es um unsere Albumtitel ging. Das alles war im Jahr 2021. Lang bevor Andy gestorben ist. Den letzten Song für das Album schrieb ich im März 2022. Andys Tod hat uns umso mehr darin bestärkt an den Songs und dem Titel festzuhalten“, so der Künstler.

So täuscht der erste Eindruck, dass das Album für Andy geschrieben wurde. Die Band hatte bereits Pläne geschmiedet für den Sommer 2022 um das Album aufzunehmen. Andy sollte die beiden kreativen Teile der Band Dave und Martin nach der Demo Phase im Studio unterstützen. Dennoch bekommt das Album jetzt eine ganz andere Bedeutung für die beiden Protagonisten, die jetzt einmal mehr hautnah mit dem Tod konfrontiert wurden. Martin erzählt weiter: „Selbst wenn Dave jetzt meine Songs singt, die er auch schon vor dem Tod von Andy gesungen hat, wandelt sich die Bedeutung und wir können vermehrt einen Bezug zu Andy herstellen.“

Umso wichtiger ist es für Martin sein Leben sinnvoll zu nutzen, denn es kann so schnell vorbei sein. Genau das will er mit dem neuen Albumtitel zum Ausdruck bringen. „In den letzten drei Jahren wurden wir überall mit dem Tod konfrontiert. Wir müssen uns wieder mehr auf das Leben konzentrieren. Ich habe zwar keine Angst vor dem Tod, aber ich denke seit ich 60 geworden bin anders über das verbleibende Leben nach.“, erklärt Martin.

Anton Corbijn wird natürlich wieder die Bühne entwerfen und Filme für die Show drehen. Dafür haben Depeche Mode noch in diesem Jahr ein paar Termine mit dem Fotografen ihres Vertrauens in diesem Jahr. Ab 2023 werden Dave und Martin sich Gedanken darüber machen, wie sie Andy während der Tour ehren können und welche Songs sie spielen werden. Es soll dieses Mal ein paar Überraschungen in der Setlist geben. Im Januar werden sie mit Christian Eigner und Peter Cordeno die neuen Songs live einstudieren.