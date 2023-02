Depeche Mode spielen „Wagging Tongue“ als Weltpremiere in Frankreich

Depeche Mode waren gestern zu Gast in der französischen Musiksendung Taratata und spielten dort ihre neue Single „Ghosts Again“ sowie drei weitere Songs. Neben „Precious“ und „Personal Jesus“ gab es auch noch die Weltpremiere eines brandneuen Songs des am 24.03.23 erscheinenden Albums „Memento Mori“. Es handelt sich dabei um den Song „Wagging tongue“ (Wackelnde Zunge). Der Song hat es natürlich hinter einer verschlossenen Tür in die offene Welt geschafft und hat dementsprechend eine schlechte Qualität. Jeder, der Musik wieder so erleben möchte, wie wir es früher konnten, mittels eines offiziellen Tonträgers, sollte sich so ein neues Musikstück seiner Lieblingsband nicht anhören, sondern Geduld aufbringen, denn unsere Spezies braucht wieder mehr von diesen Tugenden, die uns von anderen Lebewesen unterscheiden.