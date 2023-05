Depeche Mode starten ihre Europa Tournee

Nach dem ersten kleinen Slot in Nord Amerika und einem kleinen Urlaub starten Depeche Mode am 16.05.23 in Amsterdam ihre Europa Tournee. Der Ziggo Dome in Amsterdam ist die erste Location, die Depeche Mode auf ihrer Memento Mori Tour gleich zwei mal bespielen. Da die Shows in Nordamerika etwas anders kleiner waren, als die Stadion Shows in Europa darf man auf die Änderungen für die breite Masse gespannt sein. Insgesamt wird die Tour sehr entspannt ablaufen, so dass die Band nie an zwei Tagen hintereinander spielen wird, wie das damals eigentlich immer der Fall war.

Hier könnt ihr alle Dates in der Übersicht sehen!