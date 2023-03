Depeche Mode überraschen mit Pop Up Bus

Am kommenden Freitag erscheint mit „Memento Mori“ das brandneue Studioalbum von Depeche Mode via Columbia Records. Bereits am Vorabend macht sich der „Memento Mori“-Pop Up-Bus auf die Reise durch acht deutsche Städte, um den Release im Rahmen einer exklusiven Fan-Aktion zu feiern.

Eine ganze Woche lang fährt der Depeche Mode-Doppeldecker quer durch Deutschland. An Bord: Jede Menge exklusiver, und ausschließlich hier erhältliche Merchandise-Artikel wie T-Shirts, Tote Bags sowie das neue Album in rotem Vinyl und als Cassette. Abgerundet wird die Fan-Aktion durch eine spezielle Depeche Mode Photo-Booth-Box und eine Verlosung von 3 mal 2 Tickets für das deutsche Tourauftaktskonzert in Leipzig inklusive einem persönlichen Meet & Greet mit der Band.

Jeden Tag macht der „Memento Mori“-Pop Up-Bus dabei Station in einer anderen deutschen Stadt. Los geht die Reise am Vorabend der Album-Veröffentlichung: Am 23. März wird der Release auf dem Hamburger Spielbudenplatz mit einem besonderen Mitternachtsverkauf gefeiert, bei dem der neue Longplayer neben exklusivem Merchandising ab 0:00 Uhr erhältlich sein wird. Weiter geht es im Anschluss nach Berlin und Dresden, wo der Bus vor den Locations der offiziellen Album-Release-Parties parken wird. Über den Kurt-Masur-Platz in Leipzig führt die Fan-Aktion nach München zum Haus der Kunst, weiter über Stuttgart und Frankfurt bis nach Essen, wo die Tour im UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein am 30. März ihren Abschluss findet.

Hier die kompletten Daten:

23.03. Hamburg/ Spielbudenplatz/ 18:00 Uhr – 2:00 Uhr

24.03. Berlin/ Palais Kulturbrauerei/ 18:00 Uhr – 0:00 Uhr

25.03. Dresden/ Stromwerk/ 18:00 Uhr – 0:00 Uhr

26.03. Leipzig/ Kurt-Masur-Platz/ 12:00 Uhr – 17:00 Uhr

27.03. München/ Haus der Kunst/ 12:00 Uhr – 18:00 Uhr

28.03. Stuttgart/ Liederhalle/ 12:00 Uhr – 18:00 Uhr

29.03. Frankfurt/ Massif Central/ 12:00 Uhr – 18:00 Uhr

30.03. Essen/ Zeche Zollverein/ 12:00 Uhr – 18:00 Uhr

Alle Infos unter www.DM-MM-2023.de

„Memento Mori“ stellt Depeche Modes insgesamt 15. Studioalbum dar, mit dem Gahan und Gore nach dem tragischen Tod von Bandmitgründer Andrew „Fletch“ Fletcher im Jahr 2022 den ersten Longplayer in zweiköpfiger Besetzung vorlegen. Produziert von James Ford mit Unterstützung von Marta Salogni reifte „Memento Mori“ während der Frühphase der weltweiten Covid-Pandemie heran; eine Periode, die auch einen thematischen Einfluss auf die Songs hatte. Die 12 Albumtracks schlagen die Brücke zwischen einer Vielzahl von Stimmungen und musikalischen Texturen – angefangen beim bedrohlichen Opener bis zur Auflösung am Schluss spannt sich das Gefühlsspektrum von Paranoia und Besessenheit bis hin zu psychischer Befreiung und Freude sowie zahllosen emotionalen Zwischentönen. Das Album ist in folgenden Formaten erhältlich: 2LP-Vinyl, CD, Kassette sowie in digitaler Form.

Zeitgleich zum Release ihres neuen Albums gehen Depeche Mode auf „The Memento Mori“-Tournee. Die von Live Nation präsentierte Konzertreise stellt die erste Depeche Mode-Tour seit mehr als fünf Jahren sowie die 19. Tour der Band insgesamt dar. Der Tourstart findet am 23. März in Form einer besonderen Reihe nordamerikanischer Arena-Konzerten statt, in deren Rahmen Depeche Mode im New Yorker Madison Square Garden, dem United Center in Chicago, dem Kia Forum in Los Angeles, der Scotiabank Arena in Toronto sowie anderen Metropolen Station machen. Ab dem 16. Mai werden Depeche Mode zu Gast in europäischen Stadien wie dem Pariser Stade de France, dem San Siro Stadium in Mailand oder dem Twickenham Stadium in London sein. Und auch hierzulande werden die Engländer in Leipzig, Düsseldorf, München, Frankfurt und Berlin zu erleben sein. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden in vielen Ländern Zusatzshows eingeplant. Weitere Informationen unter www.depechemode.com .

Mit über 100 Millionen verkaufter Tonträger und einem weltweiten Livepublikum von mehr als 35 Millionen begeisterter Fans stellen Depeche Mode einen in ständiger Weiterentwicklung befindlichen und bahnbrechenden musikalischen Impulsgeber dar. Als eine nicht mehr aus der populären Musik wegzudenkende Inspiration für Fans, Kritiker und Künstlerkolleg:innen gleichermaßen schlagen Depeche Mode mit dem Album „Memento Mori“ sowie der folgenden Tour das nächste Kapitel auf, in dem sie ihr unvergleichliches und lebendiges Vermächtnis fortschreiben.

„Memento Mori“ Tour 2023 – Daten in Deutschland:

26. Mai – Leipzig, DE – Leipziger Festwiese

04. Juni – Düsseldorf, DE – Merkur Spiel-Arena

06. Juni – Düsseldorf, DE – Merkur Spiel-Arena

20. Juni – München, DE – Olympiastadion

29. Juni – Frankfurt, DE – Deutsche Bank Park

01. Juli – Frankfurt, DE – Deutsche Bank Park

07. Juli – Berlin, DE – Olympiastadion

09. Juli – Berlin, DE – Olympiastadion