Depeche Mode und die Credits zu Memento Mori

Während andere Künstler wie Morrissey ihre Collaborationen mit anderen Künstlern öffentlich machen, um zeitgleich nicht nur Informationen, sondern auch Neuigkeiten raushauen halten Depeche Mode nahezu alles zu ihrem neuen Longplayer geheim. So erfuhr man alles zum neuen Produzenten-Duo nur so nebenbei. Dieses konnte sich jetzt sogar als Songwriter für Depeche Mode verewigen, denn der Song „Speak to me“ wurde von Dave Gahan und Christian Eigner nebst James Ford und Marta Salogni geschrieben.

„Before we drown“ stammt ebenfalls aus der Feder von Gahan und Eigner, die sich hier mit Live Keyboarder Peter Gordeno zusammen getan haben, um den Song zu komponieren. Wir berichteten bereits über Martin Gores Zusammenarbeit mit Richard Butler, dem Sänger der Psychedelic Furs (Love my way, Pretty in pink), der die Lyrics und Melodien zu „Ghosts Again“, „Dont say you love me“, „My favourite stranger“ und „Carolines Monkey“ beigesteuert hat. Martin Lee Gore hat selber vier weitere Songs alleine geschrieben: „My cosmos is mine“, „Soul with me“, „People are good“ (Das sieht Nick Cave allerdings ein bisschen anders), „Always you“ und „Never let me go“.

Ein Highlight des Albums wurde bereits in Frankreich und in München live vorgestellt: „Wagging Tongue“, das gemeinsam von Dave und Martin geschrieben wurde.

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Ghosts Again

Don’t Say You Love Me

My Favourite Stranger

Soul With Me

Caroline’s Monkey

Before We Drown

People Are Good

Always You

Never Let Me Go

Speak To Me

„Memento Mori“ erscheint als Kassette, Doppel-Vinyl in mehreren Farben (rot, clear, schwarz) und CD am 24. März 2023. Hier könnt ihr die verschiedenen Versionen vorbestellen.