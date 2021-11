Die Maske der Angst

Die letzten 20 Monate war eine Tortur für die Menschen. So viele Lügen, so viel Betrug. Soviel Hoffnung und so viel Leid. Haben die Verantwortlichen es in dieser Zeit geschafft Menschenleben zu retten oder ist unsere Welt in einem Zustand, wie man sie sich im Jahr 2019 nie hätte vorstellen können? Früher war alles besser, hieß es früher und das sagten Menschen schon, die die schlimmsten Zeiten erleben mussten. Wir befinden uns seit Jahrzehnten auf einem falschen Weg und niemand tut etwas dagegen, um die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, um gleichzeitig die Nachteile zu verbannen.

Für unser altes Leben sind viele Menschen in den Kriegen zuvor gestorben. Inzwischen wird der Staat Übergriffig und die sonst so viel zitierte Freiheit ist mehr als irgendwann sonst in Gefahr. Es hieß es sind nur 2 Wochen. Es ist nur eine Maske. Es ist nur der Sport. Es ist nur ein Osterfest. Es ist nur ein Weihnachtsfest. Die Menschen starben trotzdem. Wichtige Medikamente und deren Entwicklung wurden blockiert. Vitamine zur Gesundung wurden zunächst verbannt, um dann später doch eine offizielle Erwähnung zu finden. Die Wahrheit wird nicht von der Regierung verkündet, erklärte Spahn im Staatsfunk. Warum wollen wir alle weiter diesen Lügen lauschen, von Menschen, die Waffen in Länder exportieren. Regierungen die ganze Politiker-Familien auslöschen, um die Menschen auch weiterhin mit Angst und Schrecken kontrollieren zu können.

So fand auch die Anwendung der verschiedenen Masken immer wieder zur Angst zurück. Erst reichte eine alte Socke im Gesicht. Später wurden dann viel zu viele Masken eingekauft, für die sich der Staat bis heute noch vor Gericht verantworten muss, weil er bestellte Ware nicht abgenommen hat. Auch hier versucht man sich mit Lügen aus der Affäre zu ziehen. Seit langem tragen wir alle Op-Masken im Alltag. Die ganz besonders ängstlichen greifen sogar zur FFP2 Maske zurück. Eine Maske die normalerweise verhindern soll, das man Staub in die Lunge bekommt. Inzwischen glaubt man, das Viren, die noch nie isoliert wurden, durch die gleichen Masken aufgehalten werden können, wie sichtbarer Staub. Diese Masken schützen, anders als die OP Masken, nicht nur die Mitmenschen, sondern vor allem auch sich selbst. Somit glaubt man diese Vielzahl an „Wahrheiten“, die Spahn, Wieler, Drosten und Merkel seit anderthalb Jahren täglich durch den Äther jagen. Ist seitdem niemand mehr erkrankt? Nein. Es sind viele erkrankt. Sogar die, die vorher nie krank waren. Trotz Maske, trotz Abstand und inzwischen auch trotz doppelter Impfung. Hinterfragen tut das aber fast keiner. Die meisten hinterfragen sich ja selber auch nicht und genau deshalb hat ein jeder so viele Probleme mit sich selbst, dass er überhaupt nicht in der Lage wäre noch andere Dinge zu hinterfragen.

Inzwischen sind 67% der deutschen vollständig immunisiert. So dachte man zumindest. Dabei hat das Paul Ehrlich Institut die Definition, welche eine Impfung bewirkt schon zwei mal korrigiert. Zunächst wurde das Vakzin als Schutz vor Ansteckung und Weitergabe und dem besonderen Schutz vor dem gefürchteten schweren Verlauf beworben. Nun weiß man aber, das nichts davon stimmt und auch noch niemals gestimmt hat. Die meisten Menschen wurden nach der Corona-Welle geimpft. Jetzt wo diese Viren wieder Hochkonjunktur haben, merkt man also, dass dieser Schutz 6 Monate nach der zweiten Impfung gar nicht mehr gegeben sein soll. Also heißt es jetzt Boostern was das Zeug hält, denn viel hilft bekanntlich viel. Doch, inzwischen bleibt nur noch die Hoffnung, dass der gute Stoff von Biontech vor einem schweren Verlauf bewahren kann, doch diesen hatten sowieso nur 2% aller infizierten.

In den letzten beiden Monaten starben mehr Menschen als in den letzten beiden Jahren. Konfrontiert man die Regierung mit diesen alarmierenden Zahlen bekam der einzig kritische Journalist in unserem Land Boris Reitschuster zur Antwort, das weniger Menschen an Corona versterben und das sei das Ziel. Hm, also ist es der Regierung gar nicht wichtig, Menschenleben zu retten. Sie wollen nur verhindern, das eine geringe Anzahl an Menschen von einem Virus dahingerafft wird. Das die meisten Menschen noch an Herzkreislaufproblemen und Schlaganfällen sterben ist dabei nicht so wichtig. Schließlich müssen die Bestatter auch noch was zu tun haben. Wir leben schließlich in einer Pandemie, da kann man nicht alle retten. Wenn jetzt aber monatlich mehr Menschen sterben als sonst und man das große Auge des Herrn Drosten nur auf eine Sache lenkt, könnte es da nicht sein, dass sich klammheimlich eine neue Seuche unters Volk mischt, für die Drosten keinen PCR Test aus der Schublade gezaubert hat, um die Erfindung eines echten Wissenschaftlers (Kary Mullis) zu missbrauchen?

Fragen über Fragen, doch die Menschen fühlen sich jetzt viel sicherer, als noch vor einem Jahr, als es eben noch keinen Game-Changer gab. Dieser Game-Changer bröckelt zwar gewaltig, doch das macht nichts. Immerhin werden in diesem Land inzwischen Menschen zum Kanzler gewählt, die mehr Dreck am Stecken haben, als Bauern in Schweineställen zu lassen würden. Doch warum sollte das hier anders sein, als in Österreich, wo der Kindkanzler Kurz gehen muss und ein noch größerer Bewunderer von Freiheitseinschränkungen aus dem Hut gezaubert wird.

Es ist alles so lächerlich und leicht durchschaubar. So wie die sagenhafte Ibiza Affäre, die von zwei mutigen Investigativ Journalisten der SZ aufgedeckt wurde. Dabei haben sie gar nichts aufgedeckt, sondern ihnen wurden Dinge zugespielt, die noch nicht mal einen echten Skandal offenbarten, sondern eben wie alles in dieser Welt nur Fake waren. Da musste dann ein Politiker gehen, der nicht wie die echten Machthaber Dreck am stecken haben, sondern nur einem Fake aufgesessen ist, der von geldgierigen zwielichtigen Typen arrangiert wurde. Diese zwei Investigativ Journalisten, denen man zu ihrer Schulzeit ständig das Butterbrot geklaut und sie danach in die Mülltonne gesteckt hat werden als Helden gefeiert. Wir leben in einer Welt, die so falsch ist, wie die Brüste und Lippen vieler Frauen in Düsseldorf.

Die Wahrheit ist halt etwas, das sofort den politischen Tod bedeutet, wie Karl Lauterbach eindrucksvoll zu Protokoll gibt.

https://www.youtube.com/shorts/o132JOSBGUY

Trotz, das wir alle wissen, dass die gewählten Politiker nur Marionetten von den Familien sind, die die Welt seit Jahrhunderten beherrschen unternehmen wir nichts dagegen, weil wir nicht in der Lage sind selbstständig zu denken und uns auf die Suche nach der Wahrheit machen. Wir glauben lieber das, was uns Menschen im Fernsehen erzählen, anstatt selber zu recherchieren. Darunter sind viele gebildete und studierte Familienväter, die einen so geringen eigenen Wert an echter Bildung besitzen, das einem schwarz vor Augen wird. Für die Wahrheit und für ein eigenes besseres Leben in vollkommener Gesundheit und Fitness sollte man jeden Tag ein bisschen lesen und anfangen Dinge zu hinterfragen, statt nur zu glauben.