Happy Birthday, Elvis Presley

There is only one thing: The King. Es gibt nicht viele Menschen, die es schaffen die komplette Welt zu verändern: Jesus, James Dean und Elvis Presley (08.01.1935). Heute wäre der King wieder ein Jahr älter geworden. Nicht auszudenken, wie wertvoll seine Erfahrungen und Worte für die Zeit nach seinem Ableben gewesen wären. Was ist eurer Lieblingssong von Elvis?

#elvis #happybirthday #theking #elvisaaronpresley