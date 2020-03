#graffiti #kunst #art #spraydose #frau #woman #portrait #comic

Man sieht sie inzwischen überal, diese kleinen Kunstwerke. Graffiti is t weit mehr als eine Schmiererei geworden. Deshalb gibt es auch immer mehr öffentliche Plätze an denen diese Ausnahmekünstler mit de mr Spraydose ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. So geschehen und gesehen in Viersen. Ein echtes Kunstwerk.

