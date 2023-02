Ghosts again: Die Bedeutung des Videos

Eine Interpretation. Anton Corbijn ist ein Künstler, wie er im Buche steht. Seine Werke regen den Zuschauer zum Nachdenken an. Egal, ob es sich dabei um seine Hollywood Filme dreht, seine Bilder nahezu aller Berühmtheiten aus Film, Fernsehen und Musik oder um seine zahlreichen Videos für U2, R.E.M., Nirvana oder Depeche Mode.

Für Depeche hat Corbijn die meisten Videos gedreht. Zuletzt drehte er mit den beiden letzten verbleibenden Bandmitgliedern Dave Gahan und Martin Gore das teilweise sehr beeindruckende Video zu Ghosts Again. Hier adaptiert er die Geschichte des Films: Das siebente Siegel aus dem Jahr 1957. Das siebente Siegel (Originaltitel: Det sjunde inseglet) ist ein schwedischer Schwarzweißfilm von Ingmar Bergman. Das im Spätmittelalter, zur Zeit der Schwarzen Pest angesiedelte Mysterienspielerzählt von dem Ritter Antonius Block, der vom Kreuzzug heimkehrt und mit seinem Glauben ringt. Er trifft auf den Tod, der ihm das Ende seiner Lebensspanne eröffnet. Doch der Ritter erwirkt einen Aufschub: Solange der Tod ihn nicht im Schachspiel geschlagen hat, darf er weiterleben. Doch wir starten ganz am Anfang:

Dave und Martin treffen sich auf der Straße und gehen gemeinsam zu einer tollen Kulisse, wo ein überdimensionales Schachspiel auf sie wartet. Corbijn transportiert hier die Original Szene in unsere Zeit und nimmt so Bezug auf den Anfang des Jahres 2022, als sich Gahan und Gore getroffen haben, um die Arbeiten zu ihren neuen Longplayer zu beginnen. Nur Gott weiss, warum Andy Fletcher in diesem frühen Stadium der Studioaufnahmen nicht schon anwesend gewesen ist. Er sollte später dazukommen, wie uns die beiden im Interview verraten haben. In der Zwischenzeit vergnügt sich Andy mit seiner Frau Grainne, die das Leben der beiden über ihren Instagram Account öffentlich gemacht hat. So ist Fletch zur selben Zeit, der seiner Heimat England nie den Rücken gekehrt hat, in den Pubs dieser Welt unterwegs und lässt es sich gut gehen.

Das Treffen der zwei von dreien Bandmitgliedern findet also ähnlich statt, wie der Anfang des Videos, wo zwei in die Jahre gekommene Männer mit Gehstöcken zum Spiel des Lebens schreiten. In der Zwischenzeit erleidet Andy fletcher bei einem Fahrradunfall einen Bruch des linken Arms, als sich das Ehepaar Fletcher in Barcelona aufhielt. Spätestens jetzt wird das Instagram Profil von Mrs. Fletcher sehr interessant. Doch dazu gibt es später mehr in einem neuen Artikel zu lesen: Andy fletcher – eine Aufarbeitung seines viel zu frühen tragischen Todes.

Während Dave und Martin das Spiel im Video oder im Jahr 2022 gemeinsam in Martins Homestudio, die Aufnahmen zu Memento Mori, dem 15. Depeche Mode Studioalbum beginnen, erholt sich Fletch von seinem Armbruch. Die Öffentlichkeit erfährt nichts von den Plänen der beiden kreativen Depeche Mode Mitglieder. Gut einen Monat später die Welt vom plötzlich und unerwarteten Tod Andy Fletchers am 26. Mai 2022 im Alter von nur 60 Jahren.

Fans auf der ganzen Welt sind paralysiert. Ein offizielles Statement der Band unterrichtet Fans, Medien und Freunde von diesem tragischen Ereignis. Einzelheiten über den Zustand der beiden verbleibenden Bandmitglieder gibt es nahezu keine. Niemand weiss bis dato etwas von den geheimen Plänen und das die Aufnahmen zum Album mit dem zunächst morbide klingenden Albumtitel bereits begonnen haben. Diese Morbidität greift Corbijn in seinem Video durch das komplett in schwarzweiss gehaltene Video und den Totenköpfen auf den Gehstöcken der beiden Protagonisten immer wieder auf.

Das Spiel schreitet voran und plötzlich wechselt die Szene. Dave singt einige Zeilen auf einer Friedhofskullisse und Martin sitzt depressiv wirkend an einem Grabstein gelehnt. Fletcher und Gore drückten zusammen die Schulbank und waren früher eng befreundet. Es wird jetzt allerdings merkwürdig. Dave krabbelt in seinem bekannten Bühnenoutfit über den Boden des Friedhofs. Die Morbidität nimmt zu. Wonach sucht Gahan?

Die zeitliche Abfolge passt hier sehr gut, zu den Geschehnissen in der Realität. Das Schachspiel symbolisiert zum einen die Arbeiten am neuen Album, die durch die Beerdigung Andy Fletchers unterbrochen werden und zum anderen den Kampf mit dem Tod, wenngleich die Errungenschaft der Gesundheit ein viel wichtiger wäre.

Finding stability in what we know and love, and focusing on what gives life meaning and purpose. Depeche Mode

Am 15.08.2022 gaben Depeche Mode mit einem aussagekräftigen Statement bekannt, das sie ihrem Leben einen Sinn geben wollen, um wieder zur alten Stabilität zurück zu finden.

Zu diesem Zeitpunkt ist das Album, das wieder von James Ford produziert wurde, in den letzten Zügen. Unterstützt wird Ford von der vielfach ausgezeichneten Marta Salogni. Nicht einmal zwei Monate später geben Dave und Martin eine Pressekonferenz in Berlin.

Der Handschlag am Ende des Videos könnte also genau das bedeuten, daß beide die Stabilität zurück gefordert haben, um ihrem Leben wieder einen Sinn zu geben.

Um den Bezug zum Ideengeber des Filmes wieder aufzugreifen gewinnt Gore also das Schachspiel gegen den Tod, der von Gahan verkörpert wird. Somit erlangt Songwriter und Titelgeber Martin Lee Gore mehr Zeit, um sein Lebenswerk fortzusetzen und durch Memento Mori sich einmal mehr darauf zu besinnen, daß wir alle sterblich sind und die Zeit, die wir haben sinnvoll nutzen sollten.

Neben der offensichtlichen Story, dem Sieg über den Tod im Schachspiel, greift Corbijn ein weiteres sehr wichtiges Detail auf. Wie die Protagonisten im Film, waren auch wir mit einer Pandemie konfrontiert und Corbijn machte in den letzten drei Jahren vor allem auch auf sich aufmerksam, weil er viele Dinge in Frage stellte. Er likete einen umstrittenen Posts von Dr. Christiane Northtrup, der besagte:

Außerdem ergriff Anton Partei für den serbischen Tennisprofi Novak Djokovic, der umgeimpft nicht in Austalien einreisen durfte, obwohl er zweifach genesen war. Wir befinden uns alle inmitten eines Spiels, indem es darum geht sich einmal mehr darüber bewusst zu werden, das unsere Zeit auf diesem Planeten hier begrenzt ist. Es gibt viele Dinge, die uns töten können, der Tod ansich ist aber hier ganz sicher nicht das Problem, sondern die vielen Dinge in unserem Leben, die dafür Verantwortlich sind, daß wir dieses schöne Leben nicht in vollen Zügen genießen können, sondern durch Angst und Schrecken den Sinn für das schöne verlieren. Dieser Tatsache sollten wir uns täglich bewusst werden und nicht länger nur Dingen folgen, die uns vom wesentlichen ablenken. Danke, Anton Corbijn!