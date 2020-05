Happy Birthday “12BONG19”

“Policy of Truth” ist die dritte Single aus dem erfolgreichsten Depeche Mode Album aller Zeiten namens “Violator”. François Kevorkian hat deshalb einen neuen Single Mix angefertigt, der Daves Stimme mehr in den Vordergrund stellt und reduzierte das Tempo ein kleines bisschen. Der Beat Box Mix, der auf der Remix CD, als auch auf der 12″ Vinylscheibe zu finden ist, stammt ebenfalls aus seiner Feder.

Der Sprachsample “I want to tell you my side of the case”, der im Capitol Mix verwendet wurde, stammt von einer Rede Richard Nixons.

Die B-Seite “Kaleid” eröffnete die World Violation Tour.

Die Single erreichte in Polen die Nummer 1 der Charts. In einigen eurpäischen Ländern kletterte der Song in die Top Ten. In Deutschland belegten Depeche Mode den 7. Platz.

Die deutsche Band Terry Hoax veröffentlichte eine rockige Cover-Version des Songs.

