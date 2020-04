Happy Birthday “A question of lust”

Martin Gore nackt in der Disco. Diese Zeiten sind lange vorbei, doch auch diese gehören zu der Geschichte von Depeche Mode, denn wenn Depeche Mode feiern gingen, wurde oft außerordentlich ausgelassen gefeiert und Martin verkörperte seine Songs immer authentisch, so wurde diese Nacktszene auch in der Anfangssequenz des Videos gezeigt.

Depeche Mode “Ultra”- Vinylmagazin inkl. DM Kalender 2020 Die zweite Ausgabe aus unserer Vinyl-Reihe. Das schwerste Album in der Karriere von Depeche Mode. Nach dem Ausstieg von Alan Wilder, dem beinahe-Tod von Sänger Dave Gahan stand die Band fast vor dem Aus. Wir beleuchten die Hintergründe und präsentieren jeden einzelnen Song und das komplette Album als solches! VÖ-Termin zum Album Release am 14.02.2020 Songs mit Artwork

CD Kritik

Live Show

Fragile

Like a baby in your arms

Be gentle with me

I’d never willingly

Do you harm

Apologies

Are all you seem to get from me

But just like a child

You make me smile

When you care for me

And you know

It’s a question of lust

It’s a question of trust

It’s a question of not letting

What we’ve built up

Crumble to dust

It is all of these things and more

That keep us together

Independence

Is still important for us though (we realise)

It’s easy to make

The stupid mistake

Of letting go (do you know what I mean)

My weaknesses

You know each and every one (it frightens me)

But I need to drink

More than you seem to think

Before I’m anyone’s

And you know

It’s a question of lust

It’s a question of trust

It’s a question of not letting

What we’ve built up

Crumble to dust

It is all of these things and more

That keep us together

Kiss me goodbye

When I’m on my own

But you know that I’d

Rather be home

It’s a question of lust

