Albert Einstein war ein deutscher Physiker mit Schweizer und US-amerikanischer Nationalität. Er gilt als einer der bedeutendsten theoretischen Physiker der Wissenschaftsgeschichte und weltweit als bekanntester Wissenschaftler der Neuzeit. Albert wurde am 14.03.1879 in Ulm geboren und starb im Alter von 76 Jahren in Amerika. Er war zwei mal verheiratet und hinterließ drei Kinder.

Teilen mit: Facebook

WhatsApp

Skype

Telegram