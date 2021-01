Happy Birthday Bernard Sumner

Das Gründungsmitglied von Joy Division und New Order wird heute wieder ein Jahr älter. Am 04. Januar 1956 wurde Bernard in der Nähe von Manchester geboren. Sumner wurde die meiste Zeit von seinen Großeltern erzogen und ist das Kind einer von Geburt an schwerstbehinderten Mutter.

Ende der 80er gründet Sumner zusammen mit Johnny Marr (The Smiths) die Band Electronic. Zusammen mit Neil Tennant (Pet shop Boys) und Karl Bartos (Kraftwerk) entstehen auch hier wunderschöne Songs.

Happy Birthday, Barney!