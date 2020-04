Sie sang noch viel schöner als sie aussah. Soul-legende Billie Holiday wäre heute wieder ein Jahr älter geworden. Leider starb die unglaubliche Sängerin aufgrund ihres hohen Alkoholkonsums im Alter von nur 44 Jahren entwürdigend in einem Krankenhaus umringt von Polizisten, die sie wegen Drogenbesitzes festnehmen wollten. Was bleibt ist ihre unvergleichliche Stimme und…. The very thought of you, My Love.

Teilen mit: Facebook

WhatsApp

Skype

Telegram