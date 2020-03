Happy Birthday Christopher Walken

Christopher Walken (eigentlich Ronald Walken; * 31. März 1943 in Astoria, Queens, New York City)[1] ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Tänzer. Walken spielt sowohl in Mainstream- als auch in Independent-Filmen. Viele seiner Rollen verkörpern sinistre und verstörende Figuren; oft wurde er als Bösewicht eingesetzt. Für die Darstellung eines durch den Krieg in Vietnam traumatisierten Soldaten in Michael Ciminos Film Die durch die Hölle gehen wurde Walken bei der Oscarverleihung 1979 als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Teilen mit: Facebook

WhatsApp

Skype

Telegram