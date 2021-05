Happy Birthday Dave Gahan

Der „Strongest Man in The universe“ wird heute 59 Jahre alt. Dave Gahan, besser bekannt als Sänger von Depeche Mode feiert diesen Geburtstag mal Zuhause anstatt wieder auf einer sehr erfolgreichen Tour mit seiner Ausnahme Band.

Mit Depeche Mode erreicht Gahan immer die Pole Position der Charts in den meisten Ländern. Als Solokünstler schrammte er mit seinem zweiten Soloalbum „Hourglass“ ganz knapp daran vorbei und landete in Deutschland auf den zweiten Platz. So wird es also auch für ihn langsam wieder an der Zeit ein neues Soloalbum aufzunehmen.