Happy Birthday Eddie Murphy

Edward „Eddie“ Regan Murphy (* 3. April 1961 in Brooklyn, New York) ist ein US-amerikanischer Sänger, Schauspieler und Stand-up-Comedian, der für seine schnelle Sprechweise bekannt ist. Er ist der jüngere Bruder des Schauspielers Charlie Murphy (1959–2017). Seine Filme „Der Prinz aus Zamunda“, „Auf der Suche nach dem goldenen Kind“ „Beverly Hills Cop“ sind legendär. In letzterem kehrt Murphy nach 25jähriger Abstinenz als Detective Axel Foley zurück auf die Leinwand, um einen vierten Teil zu celebrieren. Murphy hat 10 Kinder mit vier verschiedenen Frauen.

