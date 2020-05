Happy Birthday George Clooney

Heute hat der amerikanische Schauspieler Geburtstag. Er wurde am 06.05.1961 in Lexington geboren.

Clooney ist der Sohn von Nicholas Joseph „Nick“ Clooney und Nina Bruce Warren. Seine Schwester ist Adelia „Ada“ Zeidler. Bereits im Alter von fünf Jahren machte er erste Erfahrungen mit dem Showbusiness, als er seinem Vater Nick, Fernsehmoderator in Illinois, bei einer Quizsendung die Texttafeln hielt. Seine Tante war die Schauspielerin und Sängerin Rosemary Clooney, die eine Zeit lang mit dem Filmstar und Oscar-Preisträger José Ferrer verheiratet war. Ihr gemeinsamer Sohn Miguel Ferrer war sein Cousin. Er besuchte von 1979 bis 1981 die Northern Kentucky University und studierte dort, allerdings ohne Abschluss, Radiojournalismus. Clooney war von 1989 bis 1993 mit der Schauspielerin Talia Balsam verheiratet und zwischen 2004 und 2013 mit den Schauspielerinnen Krista Allen, Elisabetta Canalisund Stacy Keibler liiert. In jungen Jahren war er einige Zeit mit Dedee Pfeiffer liiert. Im April 2014 verlobte er sich mit der britisch-libanesischen Juristin und Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin. Am 27. September 2014 heiratete das Paar in Venedig. Clooneys Ehefrau nahm seinen Nachnamen an. Im Juni 2017 bekam das Paar Zwillinge.

Teilen mit: Facebook

WhatsApp

Skype

Telegram