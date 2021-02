Happy Birthday “Get the Balance right”

Am 31.01.1983 “Get The Balance right” von Depeche Mode. Der Song ist die siebte Single der Band und stellt Alan Charles Wilder offiziell als viertes neues Bandmitglied im Video vor.

Unverständlicherweise hat es dieser tolle Song nicht auf ein offizielles Album geschafft. Auf der B-Seite “The Great Outdoors” durfte sich Alan ebenfalls als Co-Songwriter verewigen. Auf dem 12-inch release ist “Tora! Tora! Tora! (Live)”, der erste Song von Depeche Mode, der live veröffentlicht wurde. Auf einer weiteren, limitierten Version gibt es noch mehr live tracks: “My Secret Garden”, “See You”, and “Satellite”. Es war die erste limitierte 12″ von Depeche Mode, der eine Menge weitere, legendäre folgen sollten. Auch wenn Kritiker und Fans den Song gleichermaßen verehren ist er bei der Band leider nicht wirklich beliebt, dabei haben die Lyrics der Band sicher einige male geholfen auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben: “When you reach the top, get ready to drop

Prepare yourself for the fall, you’re gonna fall!”