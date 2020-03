Happy Birthday Jerry Lewis

#jerrylewis #deanmartin #comedy #artist #film #musiker Gerald „Jerry“ Lewis (* 16. März1926 als Joseph Levitch in Newark, New Jersey; † 20. August2017 in Las Vegas, Nevada) war ein US-amerikanischer Komiker, Schauspieler, Sänger, Produzent, Drehbuchautor und Regisseur. Weltweit bekannt wurde er nach dem Zweiten Weltkrieg durch eine zehnjährige Zusammenarbeit mit dem Sänger und Entertainer Dean Martin. Das Duo Martin & Lewis wurde zu einem der erfolgreichsten Comedy-Teams der Nachkriegszeit. Nach der Trennung des Teams entwickelte Lewis eine eigenständige Karriere. Sein Humor, Charme und seine unnachahmliche Komik machen Jerry Lewis für alle Zeit unsterblich. Solche grandiosen Künstler sucht man heute weltweit vergeblich!

