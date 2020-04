Happy Birthday Lee Majors

Lee Majors (* 23. April 1939 in Wyandotte, Michigan; gebürtig Harvey Lee Yeary) ist ein US-amerikanischer Schauspieler. “I never spend much time in school…” Mit der TV-Serie “Ein Colt für alle Fälle” wurde Lee Majors weltberühmt. Den Titelsong “Unknown Stuntman” sang er höchstpersönlich. Später spielte er noch in Serie NAM: Dienst in Vietnam. Bereits in den 70ern war Majors mit Der 6 Millionen Dollar Mann in aller Mund als gefeierter Serien-Darsteller. Majors spielte Haupt- und Nebenrollen in Fernsehserien wie Big Valley, Die Leute von der Shiloh Ranch. Eine Hauptrolle spielte er 1983 im Fernsehfilm Starflight One – Irrflug ins Weltall.

Teilen mit: Facebook

WhatsApp

Skype

Telegram