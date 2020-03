Mit dem TV Highlight Fackeln im Sturm wurde Lesley Anne Down an der Seite von Patrick Swayze weltberühmt. Später baute sie diesen Erfolg in der Soap Opera Reich und schön noch weiter aus. Heute feiert sie Geburtstag. Wir wünschen alles liebe.

