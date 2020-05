Happy Birthday Morrissey

Heute, am 22. Mai 1959 wurde Steven Patrick Morrissey geboren.

“It spells S.T.E.V.E.N…..” heute wird der einflussreichste Künstler aller Zeiten Steven Patrick Morrissey wieder ein Jahr älter.



“15 minutes with you…” Sein bewegtes Leben hat Moz stets in seinen außergewöhnlichen Songs verarbeitet.

“What do you think I am? A man?” Nein, Moz. Du bist nicht von dieser Welt! Du bist …

“The last of the famous…” brachte wieder Werte in diese wertlose Welt, so daß es immer mehr Bewunderung für diesen grandiosen Künstler gibt.



“Passolini is me…” Mit Leidenschaft und Herzblut schrieb Morrissey eine beeindruckende Geschichte.



“Dear Moz, please Help me…” Durch seine nie endende Kreativität und seine persönlichen Erfahrungen ist Morrissey Vorbild für sehr viele Menschen auf der Welt, denen er mit Song und Tat zur Seite stand.

“All of the Rumours…” Seine fantastischen Lyrics und diese unglaubliche Stimme stehen Pate für den Erfolg dieses Ausnahme-Künstlers.

“Kiss me a Lot…” Niemand verarbeitet seine Sexualität so eindeutig, zweideutig in seinen Texten wie der Mozzer. Es geht nicht nur um das simple, sondern um die komplexe Art des Seins.

“We’ve Come to wish you a VERY Happy Birthday….” und hoffen auf zahlreiche neue Songs, Alben und Tourneen. Lass Dich feiern Moz, denn Du hast es Dir verdient.

Mit seinem letzten Album “I’m not a dog on a chain”, das im März 2020 erschien, konnte Morrissey seinem enormen Portfolio einen weiteren Meilenstein hinzufügen.

Wir wünschen Happy Birthday und viel Gesundheit und Kraft, um uns noch viele Jahre mit wichtigen und wertvollen Songs begeistern zu können.

