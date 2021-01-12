Happy Birthday, Papa!12. Januar 2021
MÄNNER WIE DU
DIE FEHLEN HIER IN JEDER NACHT
WARUM LASSEN WIR ES ZU
DAS MAN DICH VON MIR HAT WEGGEBRACHT
DEIN UNBÄNDIGER MUT
ZERSTÖRT DIE GANZE WUT
DEINE UNERSCHÖPFLICHE KRAFT
ANGETRIEBEN VON UNENDLICHER LEIDENSCHAFT
DEINE KRAFT WAR IMMER DA
DEINE LIEBE SO NAH
DEINE HILFE ÜBERALL WILLKOMMEN
WARUM WURDEST DU MIR NUR GENOMMEN
DIESE TAGE LASSEN UNS IM DUNKELN
UND DENNOCH SEHE ICH DEINE HIMMELBLAUEN AUGEN FUNKELN
GIB MIR EIN STÜCK DEINER ENERGIE
SONST SCHAFF ICH DAS NIE
HALTE MICH IN DIESEM LEBEN
LASS MICH ERST VIEL SPÄTER MIT DIR SCHWEBEN
HALTE MICH WEG VON DIR
UND DOCH GANZ NAH BEI DIR
VERÄNDERE DIESES LEBEN
MIT DEINER KRAFT
FERNAB ALLER WISSENSCHAFT
VERÄNDERE DIESE WELT
MIT DEINER KRAFT
SEI WIE IMMER MEIN HELD
KOMM ZURÜCK ZU MIR
KOMM UND VERWEILE HIER
FÜR EINEN TAG ODER EINE STUNDE
LEG DEINE LIEBE IN MEINE TRÄNENDE WUNDE