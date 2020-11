Happy Birthday Robert Kennedy

Robert Francis „Bobby“ Kennedy (* 20. November 1925 in Brookline, † 6. Juni 1968 in Los Angeles) war ein US-amerikanischer Politiker. Der jüngere Bruder des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy strebte nach einer Karriere als Senatsjurist, Justizminister und Senator auch die Präsidentschaft an und fiel während des Vorwahlkampfes ebenfalls einem Attentat im Ambassador Hotel in Los Angeles zum Opfer. Spätestens seit dieses Ereignissen in unserer Geschichte wissen wir nicht mehr, was die wirklichen Gründe für die Ermordung von hochrangigen Politikern sind. Die Attentate auf Führungskräfte hörten allerdings irgendwann auf und traten nie wieder in Erscheinung. Strange!

